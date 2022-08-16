الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها الثلاثاء للجلسة الخامسة على التوالي بدعم قطاع التعدين

وسعت مؤشرات الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء مدعومة بقطاعي التعدين والدفاع، على الرغم من أن المخاوف من الركود المحتمل حدت من وتيرة الاتجاه الصعودي للمؤشرات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع المؤشر “ستوكس 600 ” بواقع 0.2 % بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوى له في عشرة أسابيع بعد تعويض الكثير من خسائره في يونيو .

وارتفعت أسهم قطاعي الاتصالات والمرافق اللذين يُنظر إليها على أنهما أكثر أمانا في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وانخفض سهم سونوفا 12.5 % بعد أن خفضت شركة تصنيع السماعات توقعات أرباحها للعام بأكمله، مشيرة إلى نمو أبطأ من المتوقع في بعض الأسواق المهمة وارتفاع تكاليف المكونات والشحن.

وانخفض سهم باندورا 5% بعد أن أعلنت شركة المجوهرات الدنمركية مبيعاتها في الربع الثاني والتي جاءت متماشية مع التوقعات، وأعادت تأكيد توقعاتها السنوية، على الرغم من المبيعات المخيبة للآمال في الولايات المتحدة والصين.