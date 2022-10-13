الأسهم الأوروبية تواصل نزيف الخسائر الخميس مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية متأثرة بتراجع أسهم التكنولوجيا والعقارات، في الوقت الذي يركز المستثمرون على بيانات تضخم أمريكية تصدر في وقت لاحق اليوم الخميس تلمسا لمؤشرات على اتجاه رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش تراجع المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.6 %، ليسجل انخفاضا لسابع جلسة على التوالي.

وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر إعلانها في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وكان مؤشرا التكنولوجيا والعقارات الأكثر تراجعا بين القطاعات الفرعية على المؤشر ستوكس 600 وانخفض كلاهما 1.1%.

وانخفض سهم أروندتاون 6.8 % بعد خفض سيتي جروب توصيتها لسهم المجموعة إلى “محايد” من “شراء”.

وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات الأوروبية، وسجلت أسهم إنفينيون وإيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم.آي انخفاضات بين 1.3 و2.6%.