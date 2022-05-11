الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها الأربعاء قبل إعلان بيانات أمريكية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء مواصلة مكاسبها بعدما بلغت أدنى مستوى في شهرين هذا الأسبوع، مع ترقب المستثمرين بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية بحثا عن مؤشرات بخصوص زيادة التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4% بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، وجاء قطاع العقارات في صدارة القطاعات الصاعدة صباحا.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التضخم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى 0.2 بالمئة في أبريل من 1.2% في مارس الماضي.

وأثار ارتفاع التضخم مخاوف من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة على نحو سريع وكبير.

وبالنسبة للأسهم الفردية قفز سهم ماتش السويدية 9% بعدما قالت شركة فيليب موريس إنترناشونال المصنعة لسجائر مالبورو إنها أوصت بعرض نقدي للشركة تبلغ قيمته نحو 161.2 مليار كرونة سويدية (16 مليار دولار).

وزاد سهم ألستوم الفرنسية المصنعة للقطارات 4.4% بعد إعلان الشركة أن أرباح التشغيل السنوية فاقت التوقعات.

وتراجع سهم باير الألمانية 5.8% بعد أن طلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة العليا عدم نظر دعوى شركة الكيماويات الزراعية والصناعات الدوائية لرفض دعاوى قدمها عملاء ذكروا أن مبيد راوند أب للأعشاب الضارة الذي تصنعه الشركة يسبب السرطان.



بايدن يطالب “الاحتياطي الفيدرالي” بالمساهمة في السيطرة على التضخم التاريخي

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الثلاثاء، أنه يضع “التضخم على رأس أولوياته الوطنية”، ويشعر بمعاناة الأمريكيين بعد أن بلغ التضخم أعلى معدل له في أربعة عقود.

وقال بايدن، في كلمة بالبيت الأبيض، “يتعين على البنك الاحتياطي الفيدرالي القيام بعمله وسوف يؤدي وظيفته. أعتقد أن التضخم هو التحدي الاقتصادي الأكبر لدينا الآن، وأعتقد أنهم يرون ذلك أيضًا”، بحسب “فرانس برس”.

ولكنه قال إن بعض “جذور التضخم” خارجة عن سيطرته، مشيرًا إلى جائحة “كوفيد-19” وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا. وأضاف: “هذان المساهمان الرئيسيان… هما عالميان بطبيعتهما. وهذا هو السبب في أننا نشهد تضخمًا تاريخيًا في دول العالم أجمع.”



أرقام التضخم في أبريل

سيتم إعلان أرقام التضخم لشهر أبريل الأربعاء. ويتوقع الاقتصاديون تباطؤا مقارنة بشهر مارس.

وأشار بايدن إلى أن 60% من التضخم في مارس كان بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وأمس الثلاثاء، بلغ متوسط سعر جالون البنزين (3.78 لتر) 4.374 دولار، متجاوزًا السعر القياسي السابق في 11 مارس. وكان متوسط سعر جالون البنزين قبل عام 2.967 دولار.