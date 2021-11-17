الأسهم الأوروبية تواصل صعودها الأربعاء لليوم السادس على التوالي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية وذلك لليوم السادس على التوالي، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ ساعدت بعض نتائج الأعمال الإيجابية في التغلب على المخاوف من زيادة الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وصعد المؤشر” ستوكس 600″ للأسهم الأوروبية 0.1% بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش بعد أن رفعت بيانات تجارة التجزئة الأمريكية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسهم في وول ستريت يوم الثلاثاء.

وأظهر تقرير أمس الثلاثاء أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفعت بأكثر من المتوقع في أكتوبر الماضي، مما يضاف إلى الزخم الذي شهده الأسبوع الماضي عندما أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين بأعلى وتيرة منذ 1990.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بأعلى معدل لها منذ مارس الماضي، في ظل وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عقود.

وزاد إجمالي قيمة مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 1.7% وهي أكبر زيادة شهرية لها منذ سبعة أشهر في أعقاب زيادتها بنسبة 0.8% خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة، كما زادت مبيعات التجزئة مع استبعاد مبيعات البنزين والسيارات بنسبة 1.4% خلال الشهر الماضي، دون وضع تغير الأسعار في الحساب.

وتجاوز معدل زيادة مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت شبكة بلومبرج للأنباء رأيهم وكان 1.4%.

يأتي ذلك في الوقت الذي بلغ فيه معدل تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي أعلى مستوى له منذ حوالي 30 عامًا، مع تمرير الشركات للزيادة في تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام إلى المستهلكين.

وزاد سهم سيمنز هيلثنيرز الألمانية للتكنولوجيا الطبية بنسبة 4.4% بعد أن رفعت مستهدفاتها لما سيتحقق من وفر جراء استحواذها هذا العام على شركة فاريان.

وصعدت أسهم التكنولوجيا بفضل مكاسب وحدة البرمجيات البريطانية التابعة لها سيج جروب في أعقاب إعلان نتائجها.

وواصلت أسهم ريتشمونت السويسرية صعودها لليوم الخامس فارتفعت 1.7% إلى أعلى مستوى بعد سلسلة من قرارات رفع الأسعار المستهدفة للسهم من شركات وساطة مالية.

وانخفضت أسهم شركات السفر والسياحة واحدا بالمئة تحت وطأة هبوط شركة إيفوليوشن السويسرية.