بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها وسهم ساب الألمانية يصعد بعد رفع توقعات بأرباح قوية

انخفض المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية 0.4%. ونزل المؤشر داكس الألماني 0.2 % وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 %.
محمد عبد السند 11:32 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 11:32 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

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واصلت مؤشرات الأسهم الأوروبية خسائرها في جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية بفعل قلق المستثمرين من احتمال ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، وساعد سهم شركة البرمجيات الألمانية “ساب” على الحد من خسائر مؤشر الشركات القيادية في ألمانيا بعد توقعات أرباح قوية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية 0.4%. ونزل المؤشر داكس الألماني 0.2 % وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 %.

وصعد سهم شركة ساب 2.6 % بعدما رفعت توقعاتها للعام بالكامل لثالث مرة في أعقاب أداء فصلي قوي.

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كما انخفض سهم شركة السلع الفاخرة الفرنسية “إل.في.إم.إتش” 0.1 % بفعل تراجع نمو الإيرادات الكلي في آسيا والولايات المتحدة بعد أداء متميز في النصف الأول.

وكان سهم شركة طلبات الطعام وخدمات التوصيل عبر الإنترنت جاست إيت تيكاواي الأكثر تراجعا على المؤشر “ستوكس 600” إذ انخفض بنسبة 5% بعدما تلقت الشركة طلبات أقل من توقعات المحللين في الربع الثالث.

وانخفضت أسهم شركات موردة لأبل ومنها “إس.تي ميكرو إلكترونيكس” و”إنفينيون تكنولوجيز” و”إيه.إم.إس” بين 1% و 2% بعد تقرير لشبكة “بلومبرج” ذكر أن الشركة ستخفض على الأرجح إنتاجها لهاتف “آيفون 13”.

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وكانت موجة التراجعات قد اجتاحت الأسواق الأوروبية أمس الثلاثاء، وسط انخفاض شهية أخذ المخاطر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، والذي أثار مخاوف التضخم مما يؤثر سلبا على أرباح الشركات وعلى النمو الاقتصادي.

وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس، حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى إعاقة تعافي أرباح الشركات ، مع ظهور إشارات جديدة على وجود مشاكل في شركة التطوير العقاري تشاينا إيفرجراند التي هزت الثقة أيضا.

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وهبط مؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.3٪ في التعاملات الصباحية ، حيث كان يحوم حول 5٪ أدنى من ذروته في أغسطس. كما تراجعت الأسهم الآسيوية بعد أن تخلفت شركة إيفرجراند عن الجولة الثالثة من مدفوعات السندات في ثلاثة أسابيع.

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بقلم محمد عبد السند

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