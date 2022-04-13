الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها لليوم الثالث بدافع الخوف من ارتفاع التضخم

تراجعت مؤشرات تداولات الأسهم الأوروبية للجلسة الصباحية الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء متأثرة بمخاوف من ارتفاع التضخم وتأثيره المحتمل على موسم الأرباح المقبل، الأمر الذي قوض الشهية للمخاطرة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2 %، وتراجعت أسهم قطاعي التجزئة والتكنولوجيا في حين صعد قطاع التعدين.

ونزل سهم تيسكو، أكبر شركات التجزئة البريطانية 4.7 % بعدما حذرت من أن أرباحها ستتراجع على الأرجح في السنة الحالية.

وصعد سهم “إل.في.إم.إتش” الفرنسية للسلع الفاخرة واحدا بالمئة بعد أن منح طلب قوي على منتجات لوي فيتون وديور دفعة لمبيعات الربع الأول.

وارتفع سهم شركة الاتصالات الإيطالية (تيليكوم إيطاليا) 2.9 بالمئة بعد أنباء عن اهتمام مجموعة الاتصالات الفرنسية إيلياد بتقديم عرض بخصوص وحدة خدمات المستهلكين المحلية التابعة للشركة الإيطالية.

التضخم السنوي في أمريكا يقفز خلال مارس لأعلى مستوى له منذ 1981

قفز معدل التضخم السنوي في أمريكا خلال شهر مارس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ العام 1981.

وأظهرت بيانات رسمية أمريكية أمس الثلاثاء أن معدل التضخم قفز إلى 8.5% مقابل 7.9% في فبراير، متأثرًا بحرب أوكرانيا التي رفعت أسعار الوقود.

وبذلك يكون هذا هو الشهر السادس على التوالي الذي يسجل التضخم فيه قراءة فوق 6%.

وقالت وكالة رويترز إن هذه القراءة للتضخم تعزز فرص رفع الفيدرالي الأمريكي- البنك المركزي- سعر الفائدة 0.5% خلال اجتماعه الشهر المقبل.