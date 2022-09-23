الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها الجمعة بعد قرارات البنوك المركزية للمنطقة

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة تداولات اليوم الجمعة الصباحية بعد فعاليات لبنوك مركزية رئيسية خلال الأسبوع، شملت إشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على أنه سيواصل رفع أسعار الفائدة، بينما انخغض سهم كريدي سويس بعد طلب أموال من المستثمرين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر” ستوكس 600″ لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.2 % بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، ويحوم عند أدنى مستوياته في 20 شهرا.

ورُفعت أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الأسبوع، إذ أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثالث زيادة على التوالي بواقع 75 نقطة أساس يوم الأربعاء وخرجت سويسرا من عصر أسعار الفائدة السلبية يوم الخميس، وقررت أول رفع لها منذ 15 عاما.

وهبطت أسهم البنوك في أوروبا 0.9%. وتراجع سهم كريدي سويس 6.4 %، بعد مناشدة سيولة نقدية جديدة من المستثمرين، حسبما أفاد شخصان مطلعان على الأمر، وذلك للمرة الرابعة خلال سبع سنوات تقريبا.

يأتي ذلك فيما تحاول فيه الشركة المصرفية إجراء إصلاح جذري لبنكها الاستثماري.