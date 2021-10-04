بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها الإثنين بفعل مخاوف النمو

هبط المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2 % بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش
محمد عبد السند 12:23 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21 12:23 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الإثنين، الصباحية بعد أن سجلت أسوأ أداء أسبوعي لها منذ فبراير، متأثرة بعدد متزايد من المخاطر منها مؤشرات التضخم وارتفاع عوائد السندات والمشكلات المالية لإيفرجراند الصينية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.2 % بحلول الساعة 0718 بتوقيت جرينتش، ليكون قريبا من أدنى مستوى في شهرين الذي سجله خلال موجة بيع الأسبوع الماضي.

كانت أسهم البنوك وشركات صناعة السيارات والسلع الفاخرة في مقدمة الخاسرين وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي، إذ يشهد ثاني أكبر اقتصادات العالم قيودا جديدة مرتبطة بفيروس كورونا وتباطؤ في قطاع العقارات وحملات جهات تنظيمية.

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وتراجع سهما “كيرنج” و”إ.في.إم.إتش” الفرنسيتين لصناعة السلع الفاخرة، واللتين تحصلان على جزء كبير من إيراداتهما من الصين، 1.9 % و1.5 % على الترتيب.

إيفرجراند تستعد لإبرام صفقة كبيرة


تستعد شركة “إيفرجراند” الصينية العملاقة لإبرام صفقة كبيرة، الأمر الذي قد يساعد الشركة التي تواجه خطر الإفلاس، حيث تجاوزت ديونها مستوى 300 مليار دولار، حسبما ذكرت شبكة “بلومبرج”.

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وتم تعليق تداول سهم “إيفرجراند” العملاقة في بورصة هونغ كونغ اليوم، وذلك قبل الإعلان عن الصفقة الكبيرة، بحسب ما أعلنته الشركة اليوم.

وقالت في بيان: “تم إيقاف التداول بأسهم الشركة الساعة 9:00 صباحا يوم 4 أكتوبر 2021 بانتظار إعلان من الشركة يتضمن معلومات عن صفقة كبيرة”.

وتبلغ ديون الشركة العملاقة 300 مليار دولار، وتمتلك 1300 مشروعا في أكثر من 280 مدينة، وتدين “إيفرجراند” لنحو 130 بنكا وقرابة 120 مؤسسة مالية غير مصرفية، ونحو 50% من ديون الشركة هي لصالح المقاولين، وفقا لـ “بلومبرج”.

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بقلم محمد عبد السند

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