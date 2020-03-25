الأسهم الأوروبية تواصل الصعود في تداولات الأربعاء

سجلت مؤشرات الأسهم صعودا في تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب ارتفاع قوي في الجلسة السابقة، فيما يراهن المستثمرون على إجراءات التحفيز غير المسبوقة والتي ترمي إلى تخفيف المعاناة الاقتصادية الملقاة على كاهل الشركات والأسر جراء فيروس كورونا المستجد المعروف اصطلاحيا بـ كوفيد-19 والذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية قبل أن يتفشى في بقية دول العالم ويحصد أرواح الآلاف من الأشخاص.

وارتفع مؤشر “ستوكس600” الأوروبي بنسبة 4.2%، فيما قفزت أسهم شركات الطاقة وتصنيع السيارات والتمويل والتأمين بنسبة تتراوح ما بين 5.4% و 6.7%، وفقا لما نشرته وكالة رويترز.

وصعد “ستوكس600” الأوروبية بنسبة 8% في تعاملات أمس الثلاثاء، ليتعافى بذلك من خسائره الت سجلها أواسط مارس الجاري، لكنه يظل أقل بأكثر من 25% من أعلى مستوياته المسجلة في الشهر الماضي.

واليوم توصل مسؤولون أمريكيون إلى اتفاق تاريخي بشأن حزمة مساعدات بقيمة 2 تريليونات دولار لمساعدة الشركات الصغيرة والمواطنين الأمريكيين الذين تضرروا جراء تسريحات العمالة بسبب انتشار فيروس كورونا في عموم الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ستيفان كوبمان، كبير محللي الأسواق في مؤسسة “روبوبنك” المصرفية: ” من الجيد جدا أن تتوصل السلطات إلى تنسيق مالي ونقدي، لكن هذا لا يساعد بالضرورة على تحفيز الاقتصاد، نظرا لأننا لا نزال في حالة غلق”.

وأوضح كوبمان:” على مدار الصيف، يمكن أن ينتعش النشاط الاقتصادي نوعا ما، لكننا حتى لا نزال بعيدين عن معدلات النمو المتحققة في العامين 2018 و 2019، سيكون هذا عام طويل جدا بالنسبة لأوروبا”.