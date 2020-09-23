الأسهم الأوروبية تواصل التعافي الأربعاء وسط ترقب تطورات كورونا

واصلت الأسهم الأوروبية تعافيها في تداولات اليوم الأربعاء الصباحية، بفضل عمليات بيع كثيفة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، فيما يترقب المستثمرون أحدث بيانات لنشاط الأعمال ليروا إذا تعثر التعافي الاقتصادي بعد إعادة دول فرض قيود بسبب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، بحسب ما نشرته وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7%، فيما قفز مؤشر “فايننشال تايمز 100 ” البريطاني الزاخر بشركات التصدير 0.9% في الوقت الذي تضرر فيه الجنيه الاسترليني بعد قيود جديدة فرضتها المملكة المتحدة لمواجهة موجة ثانية من كورونا.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 1%، فيما صعدت أسهم بوما وأديداس ما يزيد عن 4%، بعد أن أعلنت نايكي الأمريكية لصناعة الملابس الرياضية أرباحاً قوية، وتوقعت مبيعات تفوق التقديرات في 2020.

وصعد سهم “أوسرام” 13.5% بعد أن قالت شركة صناعة الحساسات النمساوية “إيه.إم.إس” إنها وقعت ما يُسمى اتفاق السيطرة وتحويل الأرباح والخسائر، في خطوة رئيسية لإكمال استحواذها بـ 4.6 مليارات يورو (5.4 مليار دولار) على الشركة الألمانية.

قيود جديدة بشأن كورونا

طالب بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانيين مواطني بلاده بضرورة “التحلي بالانضباط والإصرار” والالتزام بالقواعد الجديدة التي أعلنتها الحكومة من أجل احتواء الزيادات الكبيرة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وفي كلمة تلفزيونية مساء أمس الثلاثاء، حذّر جونسون من أن الحكومة قد تذهب أبعد من ذلك، في حال لم يلتزم الناس بالإجراءات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن التدابير الجديدة التي فرضت قد تستمر لستة أشهر.

وتأتي هذه الإجراءات بعد تسجيل 4926 إصابة جديدة و37 حالة وفاة في بريطانيا يوم الثلاثاء، وفقا للأرقام الصادرة عن الحكومة.

وفرضت السلطات في إنجلترا ارتداء الكمامات على نطاق أوسع، كما ألزمت الحانات والمطاعم ودور الضيافة بإغلاق أبوابها بحلول العاشرة ليلا، ورفعت غرامة انتهاك القواعد للمرة الاولى إلى 200 جنيه استرليني.