الأسهم الأوروبية تهبط مع إعلان بوتين التعبئة الجزئية للجيش

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الأربعاء الصباحية متأثرة في ذلك بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعبئة جزئية للجيش، وهو ما أضاف إلى مخاوف المستثمرين المتعلقة برفع الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- أسعار الفائدة للمرة الثالثة في وقت لاحق اليوم‭ ‬الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.3% مع انخفاض أغلب قطاعاته الفرعية.

وهبط قطاع التكنولوجيا الحساس لأسعار الفائدة 1.2%، بينما ارتفعت أسهم شركات الطاقة 1% وسط ارتفاع في أسعار النفط بسبب أنباء التعبئة الروسية.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعبئة جزئية للجيش في تصعيد خطر للصراع في أوكرانيا وأول تعبئة من نوعها في موسكو منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلن الرئيس الروسي “تعبئة جزئية” للروس في سن القتال، ما يمهّد لتصعيد كبير في النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة مسجلة : “أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا… ولديهم خبرة”.

وذكرت قناة ” ار تي ” الروسية أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، حيث هناك مواجهة ممتدة ضد أوكرانيا.