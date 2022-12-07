الأسهم الأوروبية تهبط لليوم الرابع وسط مخاوف من حدوث ركود

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية متأثرة بقلق المستثمرين، وسط تزايد المخاوف من حدوث ركود، رغم أن الدفعة القوية لقطاع الرعاية الصحية حدت من الخسائر.

وبحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية 0.2 %، مواصلا خسائره لليوم الرابع على التوالي بعد أن بدأ يستعيد عافيته بعد هبوطه في أكتوبر الماضى.

وتراجع مؤشر شركات التعدين 1.4 %ليقود هبوط المؤشر ستوكس 600، فيما تراجع مؤشر الطاقة نحو 1%.

وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع مؤشر الرعاية الصحية 1.4%. وقفز سهما سانوفي، وجلاكسو سميث‭ ‬كلاين 13.8 % و8.1 % على الترتيب.