الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في شهرين ونصف

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسهم العقارات والتكنولوجيا بعدما أقلق البنك المركزي الياباني الأسواق العالمية بتحول مفاجئ في السياسة التي ستسمح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بمزيد من الارتفاع، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 % مسجلا أدنى مستوياته منذ نوفمبر.

وهبط المؤشر داكس الألماني بنسبة 0.8 %، إذ سجلت عوائد السندات لأجل عشرة أعوام أدنى مستوياتها في أكثر من شهر.

وقادت أسهم العقارات والتكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة الهبوط على المؤشر ستوكس 600، إذ هبط مؤشر العقارات 1.9% والتكنولوجيا 1.6%.

وهبط قطاع التعدين 1.2 % في ظل انخفاض أسعار النحاس بسبب مخاوف حول الطلب قصير الأجل من الصين بعدما أثرت إصابات جديدة بكوفيد-19 على النشاط الاقتصادي للدولة.

وتراجع سهم أورنج 1% بعد أن أعلنت مجموعة الاتصالات الفرنسية أن مساعد رئيسها التنفيذي والمدير المالي رامون فرنانديز سيترك الشركة.