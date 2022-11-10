الأسهم الأوروبية‭ ‬ تهبط في مستهل الخميس مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية، بقيادة أسهم قطاع العقارات، وسط ترقب لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي قد توفر مؤشرات بخصوص رفع أسعار الفائدة من قبل الإحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- مستقبلا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر” ستوكس 600″ لأسهم الشركات الأوروبية بواقع 0.3 % بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، بعدما أنهى يوم الأربعاء ثلاثة أيام من المكاسب.

وهبطت أسهم العقارات الأوروبية 1.7%. وتصدر خسائر القطاع سهم إل.إي.جي إيموبيليان الألمانية للإسكان الذي هبط 6.8 % بعدما خفضت الشركة بشكل طفيف توقعاتها للأرباح لهذا العام بسبب تسارع الزيادة في تكاليف البناء، فضلا عن ارتفاع الفائدة وأسعار الطاقة.

وقفز سهم كنور بريمزه الألمانية لأنظمة المكابح 5.3 %، وتصدر لفترة وجيزة المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت الشركة أرباحا أفضل من المتوقع في الربع الثالث.

وفي ظل عدم حسم النتائج النهائية لانتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة، يتطلع المستثمرون لبيانات أسعار المستهلكين المقرر نشرها في وقت لاحق اليوم. ورجح استطلاع لرويترز أن تظهر البيانات تباطؤا في التضخم على الأساسين الشهري والسنوي في أكتوبر.