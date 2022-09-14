الأسهم الأوروبية تهبط في مستهل الأربعاء وصعود أسهم التجزئة يحد من الخسائر

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات اليوم الأربعاء الصباحية، في أعقاب صدور أرقام التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية والتي جاءت بأعلى من المتوقع، وهو ما رفع توقعات بشأن احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، لكن ارتفاع أسهم شركات التجزئة بقيادة إنديتكس الإسبانية حد من الخسائر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.3% بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش، وتراجع مؤشر أسهم قطاع التكنولوجيا 0.4%. وصعد مؤشر قطاع البنوك 0.1%.

وكشفت بيانات صادرة أمس الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت أكثر من المتوقع في أغسطس الماضي، ومن المرتقب أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء المقبل.

وقفز مؤشر شركات التجزئة 2.3% وكان القطاع الأكثر ارتفاعا بعد صعود سهم إنديتكس الإسبانية المالكة للعلامة التجارية زارا 5%. وارتفع المؤشر الإسباني 0.3% وكان ضمن بضعة مؤشرات صاعدة في أوروبا.

وأعلنت إنديتكس تسجيل قفزة بنسبة 24.5% في مبيعات ستة أشهر وارتفاع الأرباح على أساس سنوي لتنهي شهر يوليو الماضي على ارتفاع قوي قبل بدء ضعف الطلب على الملابس الشهر الماضي بسبب زيادة التضخم.