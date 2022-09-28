الأسهم الأوروبية تهبط في مستهل الأربعاء بفعل زيادة مخاوف الركود

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية على انخفاض في جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية مدفوعة بعمليات بيع مكثفة في الأسواق الآسيويةـ حيث قادت أزمة الطاقة المتصاعدة في المنطقة والزيادة المستمرة في عوائد السندات العالمية إلى إذكاء المخاوف من احتمالية حصول ركود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.8 % بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش ليواصل تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي، كما هبط المؤشر داكس الألماني 0.9 % تماشيا مع “وول ستريت” التي شهدت مؤشراتها مزيدا من الانخفاض الليلة الماضية.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات مع انخفاض قطاعات الغاز والنفط والبنوك والموارد الأساسية بين 1% و1.5 %.

كما تعرضت أسهم قطاع التكنولوجيا لضغط بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة تجاوزت أربعة بالمئة لتصل لأعلى مستوى في 12 عاما في ظل مخاوف الأسواق من أن يُضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة بأكثر من 4.5 % ضمن مساعيه لمكافحة التضخم.

وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم المدرجة في لندن 0.9 % بعد أن حذرت وكالة موديز من أن التخفيضات الضريبية غير الممولة في بريطانيا سيكون لها تأثير “سلبي” على الوضع الائتماني للبلاد.

وانخفض سهم كومرتس بنك 2.1 % بعد أن قال البنك الألماني إنه سيجني 490 مليون يورو (469 مليون دولار) من أرباح التشغيل في الربع الثالث بعد أن حجزت وحدته البولندية للعمليات المصرفية الإلكترونية مخصصات إضافية لصالح قروضها بالفرنك السويسري.

وتراجعت ميديا فور يوروب 2.2 % بعد أن أعلنت شركة البث التجارية الكبرى في إيطاليا عن انخفاض بنسبة 44 % في أرباح التشغيل في النصف الأول من العام على خلفية مبيعات الإعلانات الثابتة وارتفاع تكاليف الطاقة.