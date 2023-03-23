الأسهم الأوروبية تهبط في المستهل الخميس بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تراجع خلال جلسة تداولات اليوم الخميس، بعد جلسة تداول ضعيفة في وول ستريت قبل يوم، عندما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وألمح إلى أنه قد يعلق سياسة التشديد النقدي قريبا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وؤ، بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش، بعد أن أغلق عند أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع يوم الأربعاء.

ومع هذا، استقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد جلسة مضطربة في وول ستريت عقب رفع مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة إلى نطاق بين 4.75 و5% على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، لكنه تراجع عن حديثه بشأن “استمرار الزيادات” في الفائدة.

وهبطت أسهم البنوك الأوروبية واحدا بالمئة لتقود خسائر القطاع المالي. وخفضت سيتي جروب التصنيف الائتماني للقطاع، محذرة من أن الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة ستؤثر على النشاط الاقتصادي وأرباح البنوك.

ويتوقع المستثمرون رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية في المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا في وقت لاحق يوم الخميس.

فيما ارتفع سهم سانوفي 3.9 % بعد أن قالت شركة الأدوية الفرنسية إن عقارها لعلاج الربو والأكزيما، الذي تطوره بالاشتراك مع شركة ريجينيرون حقق جميع الأهداف في التجارب لعلاج “رئة المدخنين”.