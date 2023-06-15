الأسهم الأوروبية تهبط في المستهل الخميس قبيل اجتماع البنك المركزي

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية على تراجع يوم الخميس وسط توقعات رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من‭ ‬يوم‭ ‬الخميس، وذلك في أعقاب إشارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه سيقر مزيدا من الزيادات.

وحد صعود سهم إتش اند إم من الخسائر بعض الشيء، ورفع أسهم قطاع التجزئة بعد الإعلان عن بداية جيدة للمبيعات في يونيو حزيران، الشهر الأول من الربع الثالث للشركة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. وارتفعت أسهم قطاع التجزئة الأوروبي 0.9 % مع صعود سهم إتش اند إم السويدية 5.3 %.

من المتوقع أن يرفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة في وقت لاحق من يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاما، ويترك الباب مفتوحا أمام مزيد من الزيادات، موسعا معركته ضد التضخم المرتفع حتى مع تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.

وترك مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض سترتفع على الأرجح بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.