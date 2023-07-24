الأسهم الأوروبية تهبط بقيادة «الإسبانية» بعد انتخابات غير حاسمة

تصدرت مؤشرات الأسهم الإسبانية الخاسرين بين البورصات الأوروبية خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد انتهاء الانتخابات العامة في البلاد دون فائز واضح مما يشير إلى جمود سياسي ويثير القلق بين المستثمرين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط مؤشر الأسهم الإسبانية 1.1% مسجلا أدنى مستوياته في نحو أسبوع بعدما لم تمنح نتائج الانتخابات التي جرت مطلع الأسبوع أيا من اليمين أو اليسار مسارا مريحا لتشكيل الحكومة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0723 بتوقيت جرينتش.

وهوى سهم شركة بافاريان نورديك 23.1%.

وتراجع سهم فيليبس الهولندية للتكنولوجيا الصحية 5.8% بعدما عبرت عن مخاوفها حيال مساعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا المرتبطة بقطاع الصحة.

وصعد سهم بنك جوليوس باير السويسري 6% بعدما أعلن عن نمو أرباحه الصافية 18% في النصف الأول من 2023.