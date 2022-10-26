الأسهم الأوروبية تهبط بضعط من كبرى شركات التكنولوجيا

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الأربعاء الصباحية عن أعلى مستوياتها في شهر، حيث أسهم شركات التكنولوجيا موجة الخسائر بعد أن زادت نتائج مخيبة للآمال من قبل كبرى الشركات في “وول ستريت” من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.2% بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش. وكان المؤشر قد سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى في شهر بدفعة من آمال أن البنك المركزي الأمريكي قد يهدئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وجاءت أكبر خسائر في قطاع شركات التكنولوجيا الذي انخفض 1.7% بعد نتائج مخيبة للآمال من شركات تكنولوجيا كبرى في وول ستريت من بينها ألفابت ومايكروسوفت.

كما هبط سهم إيه.إس.إم إنترناشونال 8.7% بعد أن قالت الشركة الهولندية لأشباه الموصلات إنها تتوقع أن تؤثر قيود أمريكية جديدة على الصادرات سلبا وبشكل قوي على مبيعاتها في الصين.