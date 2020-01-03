الأسهم الأوروبية تهبط اليوم.. وتراجع شركات الطيران

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم، الجمعة، نزولًا من قمم قياسية في جلسات سابقة بعد هجوم أمريكي في العراق أدى لمقتل قاسم سليماني القيادي الإيراني البارز.

وتعززت توترات الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين لبيع الأسهم ذات المخاطر العالية، ومقابل هذا، أدى ارتفاع أسعار البترول إلى هبوط أسهم شركات الطيران.

انتقام إيراني

وتعهد أية الله على خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإسلامي بالانتقام القاسي لمقتل سليماني المسئول عن إدارة عمليات إيران في الشرق الأوسط في هجوم جوي استهدف مطار بغداد.

استبعاد التصعيد

وقالت وكالة رويترز إن قادة العديد من دول العالم طالبوا الأطراف بضبط النفس، ورغم هذا استبعد كين أودليجا محلل السوق لدى مؤسسة سيتي اندكس احتمالات تصعيد التوتر مع واشنطن، معتبرا أنه يمكن تجنبها.

ستوكس أوروبا 600

وهبط مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3%، كما تراجع مؤشر داكس الألماني، مسجلا اسوأ أداء يومي له خلال شهر كامل تحت ضغط من هبوط أسهم لوفتهانزا بنسبة 6.5%.

شركات الطيران

وتسبب صعود أسعار البترول بأكثر من 3% في تراجع مؤشر SXTP لأسهم شركات الطيران بنسبة 1.6%.

وهبطت أسهم شركات طيران مثل إير فرانس وإيزي.

شركات الطاقة

وارتفع مؤشر SXEP لأسهم شركات الطاقة بدعم من صعود أسعار البترول ليصل إلى أعلى ذروة له خلال سبعة أسابيع.

الجنيه الإسترليني

وبدعم من الجنيه الاسترليني القوي ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز مخالفا الاتجاه العام الهابط.

الوضع معقد

وقال انجو سيشل رئيس بحوث الأسهم لدى بنك كوميرزبنك: “حتى لو لم نسمع أحداثًا جديدة اليوم الجمعة، فلا يزال الوضع الجيوسياسي معقدا، ولا يزال يتعين التعامل مع حالة انعدام اليقين لبعض الوقت”.

التيسير النقدي

وصعدت الأسواق المالية العالمية في بداية العقد الجديدة بدعم من تحسن العلاقات التجارية الأمريكية الصينية، وتبني الصين سياسة للتيسير النقدي وتحسن التوقعات الاقتصادية.

البطالة الألمانية

لكن البيانات الصادرة الصادرة يوم الجمعة أظهرت صعود البطالة الألمانية بوتيرة تتخطى التوقعات في ديسمبر.

ومقابل هذا، تراجع التصنيع الأمريكي خلال ذات الفترة بوتيرة تتخطى التوقعات.

وهبطت معظم الأسهم الأوروبية يوم الجمعة.

شركات التبغ

وصعدت أسهم شركة ماتش للتبغ والشركة البريطانية الأمريكية للتبع لتصل إلى قمة مؤشر ستوكس 600.

وذلك بعد أن قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية استثناء الميثانول والتبغ من قائمة نكهات السجائر الإلكترونية التي قررت حظرها بموجب تدابير جديدة.

وارتفع أسهم شركة سيلنيكس بنسبة 2.3% بعد أن وافقت على شركة برتغالية لتشغيل أبراج الاتصالات نظير 800 مليون يورو.

الأسهم السويسرية

وارتفعت الأسهم السويسرية بنسبة 0.8%بعد تحليقها قريبا من نسبة 26% العام الماضي بدعم من إقبال المستثمرين على شراء السلع الاستهلاكية.