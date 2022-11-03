الأسهم الأوروبية تهبط الخميس وسط تلميح الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع سعر الفائدة

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية على هبوط حاد خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية بعد أن بدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أي آمال في تخفيف سياسات التشديد النقدي التي يرمي من خلالها إلى خفض التضخم الصاروخي، بل وألمح إلى زيادات أقل في أسعار الفائدة لفترة أطول، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونزل المؤشر” ستوكس 600″ لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.9 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، مع تراجع أسهم التكنولوجيا الأوروبية الحساسة لأسعار الفائدة 1.5%.

وتراجعت معظم مؤشرات القطاعات الأوروبية الرئيسية، ولكن مؤشر قطاع البنوك ارتفع 0.1 % تقريبا.

ورفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي أمس الأربعاء، وأعلن رئيسه جيروم باول أن الزيادات المستقبلية قد تكون أصغر، وقال إن “المستوى النهائي” لسعر الفائدة الرئيسي من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعا قبل ذلك.

وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه في أوروبا 2.1 %، وقاد سهم فلوتر إنترتينمنت الخسائر بعد أن أمرت هيئة الرقابة على الجرائم المالية في أستراليا بإجراء تدقيق لشركة سبورتسبت، أكبر شركة في البلاد للمراهنات عبر الإنترنت والتي تديرها فلوتر.