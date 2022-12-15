الأسهم الأوروبية تهبط الخميس والأنظار على قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية هبوطا خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية مع ترقب المستثمرين بقلق قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، وبعد يوم واحد من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي- أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية بالتماشي مع أغلب التوقعات، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونزل المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 0.9% في الساعة 0810 بتوقيت جرينتش.

من المتوقع إلى حد كبير أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في الساعة 1315 بتوقيت جرينتش، بعد تحرك بنك الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء برفع الفائدة نصف نقطة مئوية.

وانخفض المؤشر فايينشال تايمز 100 للأسهم القيادية في بريطانيا 0.6 %، مع تركيز المستثمرين على قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة المقرر له في وقت لاحق يوم الخميس.

وتراجعت جميع القطاعات على المؤشر 600 مع هبوط أسهم شركات الصناعة والتجزئة 1.6 % و1.3 % على الترتيب.

وتراجعت أسهم البنوك 0.8%.