الأسهم الأوروبية تهبط الخميس مع تنامي مخاوف بشأن التضخم

أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الخميس على تراجع مع تنامي مخاوف بشأن التضخم في المنطقة، وانخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2%، حيث انخفض قطاع النفط والغاز بنسبة 1.5% بينما ارتفعت أسهم السفر والترفيه بنسبة 0.5%.

تنامي مخاوف بشأن التضخم

يأتي هذا وسط مخاوف المستثمرين بشأن توقعات التضخم في المنطقة.

وأظهرت البيانات الصادرة يوم الأربعاء أن معدل التضخم في منطقة اليورو بلغ 4.1% على أساس سنوي في أكتوبر، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي.

وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة 4.2% في 12 شهرًا حتى أكتوبر، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عقد من الزمان مع ارتفاع تكاليف الطاقة والسيارات.

ومن المتوقع أن تضيف البيانات الضغط على بنك إنجلترا لاتخاذ إجراءات بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر.

وقفزت أسهم شركة Evotec الألمانية للتكنولوجيا الحيوية بنسبة 5.1% بعد الإعلان عن اكتشاف دواء جديد إلى جانب نظيرتها الأمريكية EQRx.

بينما هبطت شركة InPost البولندية لتأمين الطرود بأكثر من 11% وسط نمو أبطأ من المتوقع في سوق التجارة الإلكترونية.