بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تهبط الخميس مع انخفاض معنويات المستهلكين الألمان

تأثرت المعنويات بسبب انفجار في كابول
أيمن عزام 9:25 م, الخميس, 26 أغسطس 21 9:25 م, الخميس, 26 أغسطس 21

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أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن معنويات المستهلكين الألمان تراجعت وسط ارتفاع حالات كوفيد-19.

ويجئ هذا بينما يساور المستثمرون قلق بشأن السياسة النقدية الأميركية قبل مؤتمر جاكسون هول.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3%، وتصدرت أسهم التعدين وأسهم السفر والترفيه القطاعات الخاسرة.

انخفاض معنويات المستهلكين الألمان

كانت خسائر ستوكس 600 قد ازدادت تفاقما لفترة وجيزة قبل الإغلاق، مقتفية أثر هبوط الأسهم الأميركية بعد أن تأثرت المعنويات بسبب انفجار في كابول.

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وأدى ترقب قمة جاكسون هول السنوية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي غدا الجمعة إلى إبقاء المستثمرين في حالة حذر.

ومن المحتمل أن يقدم خطاب رئيسه جيروم باول تلميحات حول خطط البنك المركزي لتقليص حجم برنامج التحفيز الضخم.

وأظهر استطلاع أن معنويات المستهلكين الألمان تراجعت مع اقتراب سبتمبر، إذ صاروا أكثر ترددا في الشراء في ظل تسارع التضخم وتزايد حالات كوفيد-19.

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وأظهرت بيانات أمس الأربعاء أن معنويات الشركات في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تراجعت للشهر الثاني على التوالي في أغسطس.

وانخفض المؤشر داكس للأسهم القيادية الألمانية 0.4 %، مسجلا أدنى مستوى عند الإغلاق في أسبوع.

وانخفض المؤشران فايننشال تايمز 100 في بريطانيا وكاك 40 الفرنسي 0.4 % و0.2% على الترتيب.

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بقلم أيمن عزام

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