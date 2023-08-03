الأسهم الأوروبية تهبط الخميس مع انخفاض أرباح الشركات وارتفاع عوائد السندات

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس إذ نال ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتقارير الأرباح المخيبة من المعنويات قبل قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 % بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، مسجلا أدنى مستوى له في أسبوعين.

وقاد المؤشر داكس الألماني الخسائر في المنطقة، مع هبوط سهم إنفنيون 9% بعد أن توقعت الشركة المصنعة للرقائق انخفاضا في إيرادات الربع الرابع مع استمرار عدم وضوح الوضع في سوق أشباه الموصلات.

وتراجع سهم مجموعة بورصة لندن 3.5 % بعد أن أعلنت تقاريرها للنصف الأول.

فيما صعد سهم سوسيته جنرال، ثالث أكبر بنك مدرج في فرنسا، 3%.

وزاد سهم آي.إن.جي جروب، أكبر بنك هولندي، 1.4 % بعد أن أعلن عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع.