الأسهم الأوروبية تهبط الخميس للمرة الأولى خلال ثلاث جلسات

صدور زمرة من بيانات الأرباح المخيبة للآمال

هبطت الأسهم الأوروبية الخميس للمرة الأولى خلال ثلاث جلسات مع صدور زمرة من بيانات الأرباح المخيبة للآمال بجانب تضرر المستثمرين جراء التأثير الاقتصادي السلبي لتفشي عدوى فيروس كورونا في الصين ليقتل 170 شخصا.

الأداء الأسوأ خلال أربعة أشهر

وهبط مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.8% واتجه صوب تسجيل اسوأ أسبوع له خلال أربعة أشهر.

وهبطت أسهم شركة رويال دويتش شل بنسبة 4.3% لتقود هبوط مؤشر أوربا الأقليمي.

وجاء هبوط أسهم الشركة تحت ضغط من هبوط أرباحها الفصلية بنحو النصف.

وهبطت مؤشر شركات الطاقة الثانوية بنسبة 2.4% تأثرا بتراجع أسعارالبترول.

موجة بيعية عالمية

وشهدت الأسواق المالية العالمية موجة بيعية حادة الأسبوع الجاري مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والذي تسبب بالتالي في تزايد مخاوف انتقال الفيروس لمرحلة الوباء العالمي.

وتعززت كذلك مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني.

وتستعد لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية للاجتماع مجددا الخميس لتحديد عما إذا كان الفيروس أصبح وباء عالميا.

وقال جيلي جيبوت رئيس استراتيجيات الأسهم الأوروبية لدى شركة أ.إكس.أ إنفيستمنت مانجيرس:” الموجة البيعية الحالية تعد بمثابة ردة فعل اعتيادية في ظل تزايد حالات الإصابة بالفيروس.

وهبط مؤشر شركات التعدين بنسبة 0.7% الخميس تحت ضغط من مخاوف بشأن النمو في الاقتصاد الصيني الذي يعد أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وتراجعت أسهم الشركات المشغلة للطائرات مثل شركة بريتش إير وايز وشركة لوفتهانزا الألمانية وشركة إير فرانس.

وبسبب هذا هبط مؤشر السفر والترفيه بنسبة 0.8% في ظل تزايد تأجيل شركات الطيران لرحلاتها المتجهة إلى الصين أو إلغائها.

وهبطت أسهم شركة سواتش جروب لتصنيع الساعات بنسبة 4.7% بعد إيرادها هبوط في مبيعاتها السنوية.

وإصدارت الشركة كذلك توقعات باستمرار التحديات في سوق هونج كونج الرئيسي خلال العام الجاري.

وهبطت كذلك أسهم شركات أخرى للسلع الفاخرة مثل ال.في.إم. إتش وشركة هيرميس وشركة كيرنج وشركة مونكلير وشركة بيربيري بنسب تتراوح بين 0.8% إلى 1.8%.

وهبطت أسهم شركة سيمنز جاميسيا الألمانية الأسبانية المصنعة للطوربينات بنسبة 7.8%.

وتتجه الشركة لتسجيل أسوأ أيام تداول أسهمها خلال ستة أشهر بعد أن خفضت مستهدف ربحيتها خلال 2020 للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

ومن ناحية أخرى، قفزت أسهم شركة إتش&إم بنسبة 9.5% بعد أن حققت أول زيادة في أرباحها السنوية منذ عام 2015.

وقفزت أسهم شركة ورتسيلا الفنلندية للهندسة بنسبة 6.4% بعد أن رفعت التوقعات الفصلية للطلب.

وينصب اهتمام المستثمرين في الوقت الراهن تجاه اتخاذ البنك المركزي البريطاني قرارا بشأن أسعار الفائدة الذي سيصدر اليوم.

وتم بنسبة 50% ترجيح توقعات خفض الفائدة للمرة الأولى خلال ثلاثة سنوات.