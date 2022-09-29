الأسهم الأوروبية تهبط الخميس قبيل إعلان بيانات التضخم الألمانية

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الخميس الصباحية مع تحذير عدد من الشركات منها “إتش أند إم” السويدية من تداعيات زيادة التضخم والتكلفة على أنشطتها، الأمر الذي أثر سلبا على المعنويات قبل إعلان بيانات تضخم ألمانية مرتقبة بشدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بنسبة 1.7 % بحلول الساعة 0759 بتوقيت جرينتش بعد أن أخفق في السير على درب زيادة في وول ستريت يوم الأربعاء.

وانخفض سهم إتش أند إم 4.5 % بعد تسجيل ثاني أكبر شركة عالمية لمبيعات الملابس بالتجزئة أرباحا أقل من المتوقع بفعل زيادة تكاليف الإنتاج وتباطؤ إنفاق المستهلكين وتخارجها من روسيا.

ونزل سهم إنديتكس المالكة للعلامة التجارية زارا 2.2%. وتراجع المؤشر ستوكس الأوسع نطاقا لأسهم شركات التجزئة 4.3%.

وهوى سهم أليجرو البولندية للتجارة الإلكترونية 6.8 % بعد خفض الشركة لتوقعات الأرباح للعام بأكمله لثاني مرة هذا العام وتحذيرها من أن ارتفاع التضخم قد يخفض الطلب.

وتراجع سهم نكست بنسبة 10% بعد خفض شركة بيع الملابس بالتجزئة توقعات الأرباح والمبيعات.

وقفز سهم راشونال الألمانية لصناعة أدوات المطبخ 10.8 % بعد رفع الشركة توقعاتها للمبيعات والأرباح لعام 2022.