بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تهبط الخميس قبل صدور بيانات اقتصادية

نزل المؤشر "ستوكس 600" للأسهم الأوروبية بنسبة 0.1 % بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش،
محمد عبد السند 12:28 م, الخميس, 3 يونيو 21 12:28 م, الخميس, 3 يونيو 21

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في تداولات اليوم الخميس، بعد أن بلغت مستويات مرتفعة غير مسبوقة في وقت سابق من الأسبوع، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات اقتصادية أمريكية وأوروبية لاستقاء مؤشرات بشأن توجه السياسة النقدية في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ونزل المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية بنسبة 0.1 % بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش، وهو ما يتماشى مع تحركات حذرة للأسهم الآسيوية.

وستعطي بيانات الوظائف الأمريكية التي تحظى بمتابعة عن كثب غدا الجمعة المزيد من المؤشرات على وتيرة التعافي في أكبر اقتصادات العالم، بالإضافة إلى مؤشرات على ارتفاع التضخم في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق حيال تشديد مبكر للسياسة النقدية.

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وفي منطقة العملة الأوروبية الموحدة “اليورو،” من المقرر صدور القراءة النهائية لمؤشر “آي.إتش.إس ماركت” لنشاط قطاع الخدمات في مايو المنصرم في وقت لاحق اليوم الخميس.

الاقتصاد الأمريكي يتعافى

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء أن اقتصاد الولايات المتحدة يشهد تعافيا كبيرا من تداعيات كورونا، وستشهد البلاد صيفا أفضل من العام السابق، محذرا الأمريكيين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد بالقول : “أنتم مخطئون”.

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واعتبر أن الولايات المتحدة تشهد أقوى انتعاش اقتصادي في عقود.

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، الأربعاء، قبل صدور بيانات اقتصادية تحظى بمتابعة عن كثب هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.3 نقطة بما يعادل 0.11% إلى 34614.62 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.8 نقطة أو 0.11% إلى 4206.82 نقطة.

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وزاد المؤشر ناسداك المجمع 6.8 نقطة أو 0.05% إلى 13743.242 نقطة، نقلاً عن رويترز.

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بقلم محمد عبد السند

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