الأسهم الأوروبية تهبط الخميس بفعل خسائر قطاعي السيارات والعقارات

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، وتصدر قطاعا العقارات والسيارات الخسائر في أعقاب موجة بيع حادة في وول ستريت في الجلسة السابقة، فيما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة تلمسا لمزيد من المؤشرات على مسار أسعار الفائدة العالمية.

وبحلول الساعة 0817 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % ويمضي في مسار إنهاء مكاسب استمرت ليومين متتاليين.

وفي موجة بيع واسعة النطاق في السوق، قاد قطاع السيارات وقطع الغيار الخسائر وانخفض 0.3 %، فيما نزل قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة 0.6 بالمئة.

وسيتجه التركيز الآن على التقديرات النهائية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة في الربع الثالث وتقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي تعلن في وقت لاحق يوم‭ ‬الخميس لمعرفة المزيد من المؤشرات على قرارات مرتقبة بشدة من البنك المركزي الأمريكي بخصوص خفض الفائدة.

وبالنسبة للشركات انخفض سهم سويسكوم 0.9 % بعد تقرير ذكر أن شركة الاتصالات تدرس عرضا بخصوص وحدة فودافون (في إيطاليا بحلول مطلع العام المقبل.

وتراجع مؤشر قطاع الاتصالات 0.2%.

وتصدر سهم كومرتس بنك المؤشر ستوكس 600 وصعد 2.9 % بعدما تلقى البنك موافقة من البنك المركزي الأوروبي لإعادة شراء أسهم بقيمة 600 مليون يورو (656.88 مليون دولار).