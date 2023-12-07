الأسهم الأوروبية تهبط الخميس بضغط من مخاوف التباطؤ الاقتصادي

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس وقادت أسهم شركات السفر والترفيه الخسائر وسط تزايد قلق المستثمرين من تباطؤ اقتصادي بعد صدور بيانات ضعيفة مؤخرا، وفق ما نشرته وكالة رويترز.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس ذروة أكثر من أربعة أشهر أمس الأربعاء.

وأظهرت بيانات أن الناتج الصناعي في ألمانيا هبط بشكل غير متوقع في أكتوبر بعد يوم من صدور بيانات تظهر تراجعا في الطلبيات الصناعية في منطقة اليورو بما يظهر مواجهة القطاع الصناعي لتحديات.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.2 % بعد أن صعد لأعلى مستوى على الإطلاق يوم الأربعاء.

كما ضغط صعود في عوائد سندات منطقة اليورو على الأسهم. ومن المقرر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث في وقت لاحق يوم الخميس.

وتتجه الأنظار لتقرير الطلبات الأسبوعية الجديدة لإعانة البطالة في الولايات المتحدة يوم الخميس بعد تزايد المؤشرات على تراجع سوق العمل.

وخسر سهم شركة جيمز وركشوب 8.9 % بعد أن أصدرت تحديثا لأعمالها لنصف العام كما هبط سهم لوفتهانزا 3.9 % بعد أن قلل جيه.بي مورجان توصيته للسهم مما أدى لتراجع بنسبة واحد بالمئة في قطاع السفر والترفيه.

لكن سهم شركة سانوفي للأدوية ارتفع 1% بعد أن قالت إن لديها قيد التطوير ما يزيد عن عشرة عقاقير مرشحة لتحقيق مبيعات سنوية تفوق مليار دولار