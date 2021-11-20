بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة وسط موجة إغلاقات جديدة

النمسا ستصبح أول بلد في غرب أوروبا يعيد فرض الإغلاق
أيمن عزام 8:32 ص, السبت, 20 نوفمبر 21 8:32 ص, السبت, 20 نوفمبر 21

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تراجعت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة، لتتكبد أول خسارة أسبوعية في سبعة أسابيع، متأثرة بمخاوف من الأضرار الاقتصادية الناجمة عن موجة إغلاقات جديدة لمكافحة كوفيد-19 في المنطقة. 

موجة إغلاقات جديدة

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بعدما اقترب من مستويات قياسية مرتفعة خلال الجلسة. 

 وأنهى المؤشر الأسبوع منخفضا 0.1 بالمئة. 

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وتراجع المؤشر بعد تقارير ذكرت أن النمسا ستصبح أول بلد في غرب أوروبا يعيد فرض الإغلاق الكامل لمكافحة موجة جديدة من إصابات كوفيد-19. 

وقال وزير الصحة الألماني إن وضع كوفيد في البلاد صعب بدرجة لا يمكن معها استبعاد فرض الإغلاق، حتى على من حصلوا على التطعيمات. 

ونزل مؤشر فرانكفورت 0.4 بالمئة، كما تراجعت مؤشرات أسواق جنوب أوروبا بما فيها إسبانيا وإيطاليا بنحو 1.5 بالمئة لكل منها. 

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وصعد سهم مجموعة هيرمس الفرنسية للسلع الفاخرة 5.2 بالمئة، بعدما قفز يوم الخميس أكثر من ستة بالمئة، وسط حديث بالسوق عن احتمال إدراجه على المؤشر يوروستوكس 50 خلال مراجعة في ديسمبر . 

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بقلم أيمن عزام

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