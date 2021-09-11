بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة وسط مخاوف تعافي النمو العالمي

تزايد مخاوف أن يعوق انتشار سلالة دلتا رحلة الاقتصاد العالمي نحو التعافي
أيمن عزام 9:42 ص, السبت, 11 سبتمبر 21 9:42 ص, السبت, 11 سبتمبر 21

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أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات الجمعة في الاتجاه الهابط متأثرة بمخاوف حيال تعافي النمو العالمي بسبب عوامل ذات صلة بوباء كورونا.

تزايد مخاوف تعافي النمو العالمي

وهبط مؤشر ستوكس يورو 600 إلى 466 نقطة بعد أن فقد حوالي نقطتين أو 0.3%.

 وهبط مؤشر داكس 30 الألماني إلى 15609 نقطة بخسائر بلغت 14 نقطة أو أقل من 0.1%. 

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وتراجع مؤشر كاك 40 للبورصة الفرنسية إلى 6663 نقطة بعد أن فقد حوالي 20 نقطة أو 0.4%.

وهبط مؤشر فوتسي ميلانو للبورصة الإيطالية إلى 25686 نقطة عقب خسائر بحوالي 223 نقطة أو 0.9%. 

وتراجع مؤشر إيبيكس 35 للبورصة الإسبانية أيضا إلى 8695 نقطة بعد أن خسر حوالي 105 نقطة أو 1.2% من قيمة الإغلاق المسجل في الجلسة الماضية. 

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وأعرب مسؤولون في الفترة الأخيرة عن مخاوف تساورهم حيال إمكانية أن يعوق انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا رحلة الاقتصاد العالمي نحو التعافي، أبرزهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز. 

كما تعالت أصوات شركات عالمية كبرى بالتحذيرات من إمكانية تعطل مسيرة التعافي بسبب ما تواجهه أغلب القطاعات الاقتصادية من اختناقات المعروض في السلع والخدمات والعمالة علاوة على الارتفاع الحاد في معدلات التضخم.

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بقلم أيمن عزام

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