الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة وسط تعرض شركات التجزئة لضغوط

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة الصباحية، مع تعرض شركات البيع بالتجزئة لضغوط، إثر انطلاق موسم التسوق للعطلات، وسط مخاوف من تباطؤ حاد للاقتصاد العالمي وارتفاع كبير في التضخم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وهبط المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية بواقع 0.1% بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش، ليستقر دون أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، الذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر الخاص بالتجزئة في أوروبا 0.6% يوم الجمعة الذي يصادف (الجمعة السوداء)، ويمثل البداية لموسم التسوق للعطلات. ويأتي هذا العام وسط تفاقم لأزمة المعيشة والانشغال ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

ويعدّ هذا المؤشر من بين الأسوأ أداءً في أوروبا، إذ إنه تراجع 32% منذ بداية العام.

ورغم تراجع يوم الجمعة، يستعد المؤشر ستوكس 600 لتسجيل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي، بدعم من مؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يخفف من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات نُشرت يوم الجمعة أن الاقتصاد الألماني سجل نموا أعلى بقليل في الربع الثالث مما جاء في تقديرات أولية، مدعومًا بإنفاق المستهلكين.