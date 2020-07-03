الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة وسط تبدد تفاؤل المستثمرين

لاقت الأسواق دعمًا من آمال إيجاد لقاح مضاد لمرض كوفيد-19

هبطت الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الجمعة نزولًا من مكاسب حققتها طيلة الأسبوع، وسط تبدد تفاؤل المستثمرين بشأن تقديرات التعافي في الاقتصاد العالمي بفعل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

الأسهم الأوروبية تتراجع

وهبط مؤشر ستوكس أوروبا 600 بقيادة منتجي السلع الشخصية والأسرية وشركات التعدين والسيارات والبنوك.

وهبط المؤشر الاسترشادي بنسبة 0.8%، بينما انكمشت أحجام التداول بسبب عطلة البورصة الأمريكية، وسجل المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 2%.

ولاقت الأسواق دعمًا خلال الأسبوع المنتهي من آمال إيجاد لقاح مضاد لمرض كوفيد-19، وظهور إشارات على تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة الصحية.

تبدد تفاؤل المستثمرين

وبرغم هذا أصبح المستثمرون أقل تفاؤلًا بشأن زيادة المكاسب، وسط تزايد الإصابات اليومية بالمرض لتسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا عالميًّا يوم الخميس.

وأظهرت القراءة النهائية لنشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسن النشاط الشهر الماضي، بفضل إعادة فتح المزيد من الأعمال.

اتجاه لإعادة فرض القيود

ورغم هذا تثور شكوك بشأن وتيرة التعافي وسط اتجاه بعض البلدان في أوروبا صوب إعادة فرض القيود ردًّا على صعود إصابات كوفيد-19.

وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.8%، ما يجعله أكثر اتساقا مع الأسواق الأوسع نطاقا، وصعدت أسهم شركة ديلفري هيرو الألمانية لتوصيل الطعام بنسبة 4.7%، وذلك بعد أن قالت الشركة أن الطلبيات شهدت نموا مضاعفا في الربع الثاني.

وقفز سهم شركة إي.دي.اف الفرنسية للمرافق بنسبة 5.6%، بعد أن عدلت لأعلى مستهدف انتاجها النووي خلال عام 2020.

وهبط سهم شركة نيكست البريطانية لتجارة التجزئة بنسبة 4.6% بعد أن خفض بنك جولدن مان ساكس تقديراته موصيا ببيع سهم الشركة.

وهبط سهم شركة أ.بي فودز بنسبة 0.9% بعد خفض أن خفض البنك الأمريكي التوصية بشأنه الى درجة “حيادي”.