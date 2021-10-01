بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة وسط اختناقات في سلاسل الإمداد

نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو ظل قويا في سبتمبر
أيمن عزام 10:38 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21 10:38 م, الجمعة, 1 أكتوبر 21

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تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في شهرين يوم الجمعة، إذ سلطت تحذيرات من شركات وبيانات نشاط المصانع الضوء على الرياح المعاكسة للاقتصاد بفعل اختناقات في سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار.

اختناقات في سلاسل الإمداد

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة في بداية ضعيفة لأكتوبر، والذي عادة ما يكون شهر نشاط كبير بالنسبة للأسهم، إذ قادت أسهم شركات التكنولوجيا والتعدين والبنوك الخسائر الواسعة النطاق.

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وأنهى ستوكس 600 الأسبوع على تراجع 2.2 بالمئة.

وهوى سهم شركة تجارة الأجهزة الكهربائية بالتجزئة عبر الإنترنت إيه.أو وورلد 24.3 بالمئة، إذ قالت إن عجزا في سائقي التوصيل ببريطانيا واضطرابات أخرى في سلاسل التوريد العالمية أثرت على نمو الإيرادات في النصف الأول من العام.

في غضون ذلك، أظهر مسح أن نمو نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو ظل قويا في سبتمبر ، لكن النشاط تلقى ضربة كبيرة من اختناقات سلاسل التوريد التي من المرجح أن تستمر وتبقي على زيادة الضغوط التضخمية.

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ومع ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر وطغيان المخاوف بشأن التضخم، تراجع المؤشر القياسي ستوكس 600 سبتمبر  بنسبة 3.4 بالمئة في أسوأ أداء شهري له منذ ما يقرب من عام.

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بقلم أيمن عزام

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