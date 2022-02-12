بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة مع تقييم بيانات اقتصادية

انخفض سهم شركة فولفو للسيارات 4.7%
أيمن عزام 9:14 ص, السبت, 12 فبراير 22 9:14 ص, السبت, 12 فبراير 22

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تداولات يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية مهمة صدرت هذا الأسبوع.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا نموا بنسبة 7.5% خلال عام 2021 بعد انكماش بنسبة 9.4% في عام 2020.

وكشفت بيانات أخرى عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 4.9% في الشهر الماضي على أساس سنوي.

ورغم تسارع التضخم والتحذيرات بشأن ذلك في أوروبا، إلا أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” ترى ضرورة عدم التسرع في رفع الفائدة.

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تراجع الأسهم الأوروبية

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.6% أو ما يعادل 3 نقاط إلى 469 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%.

وانخفض مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.4% إلى 15425 نقطة، وانخفض “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7661 نقطة، وانخفض “كاك” الفرنسي بنسبة 1.3% إلى 7011 نقطة.

وارتفعت عائدات السندات بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في الولايات المتحدة قفز في يناير، بينما أدت التعليقات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة التوقعات برفع حاد في أسعار الفائدة في مارس.

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انخفض سهم شركة فولفو للسيارات 4.7% بعد أن سجلت أرباحًا أقل من التوقعات، متأثرة بنقص الإمدادات العالمية.

تراجعت شركة الكهرباء الفرنسية التي تسيطر عليها الدولة EDF بنسبة 2.4% بعد خفض تقديراتها لإنتاجها النووي الفرنسي في عام 2023 من 340-370 تيراواط ساعة إلى 300-330 تيراواط ساعة.

من بين بعض النقاط المضيئة، تقدمت سيارات مرسيدس-بنز وفانز بنسبة 6.7% بعد أن قالت إنها تتوقع عائدًا معدلًا على المبيعات بنسبة 12.7% في عام 2021.

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وارتفع سهم بي إم دبليو 2.7 بالمئة بعدما قالت إنها ستدفع 3.7 مليار يورو (4.2 مليار دولار) للسيطرة على مشروعها المشترك الصيني.

قفزت مجموعة TF1 التلفزيونية الفرنسية 1.9% بعد الإعلان عن زيادة 14.2% في عائدات الإعلانات للعام بأكمله، مشيرة إلى انتعاش قوي في الإنفاق الإعلاني.

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بقلم أيمن عزام

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