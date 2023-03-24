الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة مع استمرار مخاوف بشأن قطاع البنوك

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية تراجعًا، خلال تداولات اليوم الجمعة الصباحية؛ نتيجة هبوط أسهم البنوك والخدمات المالية، مع استمرار المخاوف بشأن سلامة القطاع، في ظل أنباء عن تحقيق أمريكي بشأن بنكي كريدي سويس و”يو.بي.إس”، مما زاد الضغط على الأسهم، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجع المؤشر ستوكس 60 الأوروبي 0.9% بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، لكن انتعاشًا قويًّا، في وقت سابق هذا الأسبوع، جعله في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وتراجع سهم كريدي سويس 6.4%، وسهم يو.بي.إس 6.3%، بعد أن ذكرت “بلومبرج” أنهما من بين البنوك الخاضعة للتدقيق، في تحقيق لوزارة العدل الأمريكية حول ما إذا كان خبراء ماليون قد ساعدوا أثرياء من روسيا على التهرب من العقوبات.

وهبط سهم بنك رايفايزن الدولي 1.8% بعد أن ذكرت “رويترز” أن البنك المركزي الأوروبي يضغط على البنك النمساوي للتخلي عن أعماله في روسيا التي تدرّ عليه أرباحًا ضخمة.

وبشكل عام، تراجع مؤشر البنوك الأوروبية 2.3% مع انخفاض سهم دويتشه بنك 5.4%.

وانخفضت أسهم الخدمات المالية 1.5%.