الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة قبل صدور تقرير للوظائف في أمريكا

انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتواصل الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الجلسة السابقة في أعقاب بيانات أمريكية أظهرت أن سوق العمل لا تزال قوية، بينما يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن الوظائف الأمريكية من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من يوم‭ ‬الجمعة للبحث عن دلائل أخرى عن التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.4 % ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف مارس آذار. وقاد قطاع المرافق الخسائر إذ سجل هبوطا بلغ 1.2%.

كما هبط مؤشر فايننشال تايمز100 بنسبة 0.6%.

وانخفضت الأسهم الأوروبية يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات زيادة الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة أكثر بكثير من المتوقع في يونيو، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تزايد مخاطر الركود.

وأدت البيانات أيضا إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في 16 عاما، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضا في عدد فرص العمل الجديدة بالولايات المتحدة في يونيو حزيران مقارنة بالشهر السابق.

وتراجع سهم شل 0.2 % بعد أن قالت أكبر شركة للنفط والغاز في أوروبا يوم الجمعة إنها تتوقع أن تكون تعاملات الربع الثاني من العام في وحدتها للغاز “أقل بكثير” مقارنة بالربع السابق.