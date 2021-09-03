الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة جراء بيانات التوظيف الأمريكية

كانت أسهم التجزئة من بين الأسوأ أداء إذ انخفضت 0.9 بالمئة

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، إذ أشارت بيانات التوظيف الأمريكية إلى تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في العالم، فيما كانت أسهم التجزئة والسفر ذات الانكشاف على الأسواق الأمريكية الأكثر تضررا.

صدور بيانات التوظيف الأمريكية

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، مسجلا أكبر انخفاض له في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي خلق في أغسطس أقل عدد وظائف في سبعة أشهر. كما هوت أسهم عالمية بعد البيانات.

وكانت أسهم التجزئة من بين الأسوأ أداء، إذ انخفضت 0.9 بالمئة.

وكان سهم شركة بيع الكتب دبيلو.إتش سميث، الذي يحقق ربع أرباحه على الأقل من العملاء الأمريكيين، الأسوأ أداءً في هذا القطاع، إذ انخفض 3.4 بالمئة.

وهوت أسهم شركات السفر واحدا بالمئة.

وكانت أسهم التكنولوجيا الأوروبية هي الأفضل أداء هذا الأسبوع، إذ ارتفعت اثنين بالمئة تقريبا مع لجوء المستثمرين للقطاعات أكثر متانة في مواجهة الاضطرابات الناجمة عن الجائحة.