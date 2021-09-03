بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة جراء بيانات التوظيف الأمريكية

كانت أسهم التجزئة من بين الأسوأ أداء إذ انخفضت 0.9 بالمئة
أيمن عزام 9:34 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21 9:34 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، إذ أشارت بيانات التوظيف الأمريكية إلى تباطؤ النمو في أكبر اقتصاد في العالم، فيما كانت أسهم التجزئة والسفر ذات الانكشاف على الأسواق الأمريكية الأكثر تضررا.

صدور بيانات التوظيف الأمريكية

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، مسجلا أكبر انخفاض له في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي خلق في أغسطس  أقل عدد وظائف في سبعة أشهر. كما هوت أسهم عالمية بعد البيانات.

اقرأ أيضا  بورصات الخليج تصعد الأحد بقيادة البورصة السعودية

وكانت أسهم التجزئة من بين الأسوأ أداء، إذ انخفضت 0.9 بالمئة.

وكان سهم شركة بيع الكتب دبيلو.إتش سميث، الذي يحقق ربع أرباحه على الأقل من العملاء الأمريكيين، الأسوأ أداءً في هذا القطاع، إذ انخفض 3.4 بالمئة.

وهوت أسهم شركات السفر واحدا بالمئة.

وكانت أسهم التكنولوجيا الأوروبية هي الأفضل أداء هذا الأسبوع، إذ ارتفعت اثنين بالمئة تقريبا مع لجوء المستثمرين للقطاعات أكثر متانة في مواجهة الاضطرابات الناجمة عن الجائحة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

صندوق الثروة السيادي النرويجي يستبعد شركات هندية وإسرائيلية من استثماراته

أحمد فراج 4:18 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

الأسهم الأمريكية ترتفع الخميس وسط صعود أسعار السلع الأساسية

أيمن عزام 11:36 ص, الجمعة, 3 سبتمبر 21

الأسهم الأوروبية تصعد الخميس مع انتظار تقرير الوظائف الشهرية

أيمن عزام 11:19 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 2-9-2021

رجب عزالدين 6:23 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

«الرواد للسياحة» تفصح عن شراء تارجيت للاستثمار حصة أسهم بقيمة 8.9 مليون جنيه

رجب عزالدين 4:48 م, الخميس, 2 سبتمبر 21

البورصة المصرية تغلق الأسبوع صاعدة بحجم تداولات 1.8 مليار جنيه

رجب عزالدين 4:01 م, الخميس, 2 سبتمبر 21