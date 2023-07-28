الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة بضغط من نتائج متباينة للشركات وارتفاع عوائد السندات

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة عن أعلى مستوياتها في عدة أشهر، التي سجلتها، خلال الجلسة السابقة، مع استيعاب المستثمرين لمجموعة متباينة من تقارير النتائج المالية للشركات وارتفاع عوائد السندات، بعد أن قام بنك اليابان المركزي بتعديل سياسته النقدية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.3% بعد أن أغلق يوم الخميس عند أعلى مستوى في عام ونصف العام، عقب رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، كما كان متوقعًا، لكنه أشار إلى احتمال التوقف عن رفعها في سبتمبر.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية مماثلة المكاسب في عوائد السندات اليابانية.

وهبط سهم كابجيميني 7.5%، بعد أن قالت المجموعة الاستشارية الفرنسية في مجال تكنولوجيا المعلومات إنها ستستثمر ملياري يورو (2.19 مليار دولار) في الذكاء الاصطناعي على مدى ثلاث سنوات.

وهبط سهم شركة الأدوية الفرنسية سانوفي 2.5%، رغم أنها رفعت توقعاتها للأرباح.

لكن سهم إيه.إم.إس أوسرام ارتفع 12.5%، بعد أن عرضت الشركة النمساوية لصناعة أجهزة الاستشعار إستراتيجية لإعادة تنظيمها، وأعلنت نتائج الربع الثاني التي جاءت بما يتماشى مع توقعاتها.

وارتفع سهم شركة هيرميس 3.8% مع زيادة المبيعات في الربع الثاني.