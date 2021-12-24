بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تهبط الجمعة بسبب عطلة عيد الميلاد

ارتفع المؤشر 1.9 % هذا الأسبوع.
أيمن عزام 10:15 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21 10:15 م, الجمعة, 24 ديسمبر 21

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أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الجمعة، في معاملات محدودة بسبب عطلة عيد الميلاد ، بعد الارتفاع الأخير في الأسهم العالمية بفعل مؤشرات على أن المتحور أوميكرون قد لا يعرقل التعافي الاقتصادي العالمي.

عطلة عيد الميلاد

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % إلى 483.01 في جلسة تداول قصيرة قبل عيد الميلاد. وارتفع المؤشر 1.9 % هذا الأسبوع.

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وأغلق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني دون تغيير، بينما أغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي على انخفاض بنسبة 0.3 %.

وكانت أسواق الأسهم في العديد من البلدان بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا والولايات المتحدة مغلقة اليوم الجمعة بسبب عيد الميلاد.

وارتفعت معظم الأسواق الآسيوية وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي مرتفع الليلة الماضية بفضل بيانات اقتصادية إيجابية، ومع صدور بعض الدراسات التي أشارت إلى أن احتمالات دخول المستشفى أقل عند الإصابة بالمتحور أوميكرون مقارنة بمتحورات أخرى من كورونا مثل دلتا.

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بقلم أيمن عزام

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