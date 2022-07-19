الأسهم الأوروبية تهبط الثلاثاء.. وصعود سهم «الكهرباء الفرنسية» يحد من الخسائر

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية وهبطت خلال جلسة تداولات اليوم الثلاثاء الصباحية، لكن الأداء القوي لسهم شركة “إي.دي.إف” الفرنسية للكهرباء حد من الخسائر، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفع سهم “إي.دي.إف” بعد توصلها إلى اتفاق تأميم بقيمة 9.85 مليار دولار وارتفاع أرباحها.

ونزل المؤشر “ستوكس 600 ” لأسهم الشركات الاوروبية بنسبة 0.5 % بعد ارتفاعه في الجلستين السابقتين.

كما تزايدت المخاوف من رفع أسعار الفائدة بعدما قالت مصادر إن واضعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي سيبحثون ما إذا كانوا سيرفعون الفائدة 25 نقطة أساس أم 50 نقطة أساس يوم الخميس بهدف احتواء التضخم القياسي.

كما ساهمت ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19 ” في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للمعادن، على اتجاه أسعار الأسهم فهبطت أسهم شركات التعدين الأوروبية بنسبة 1%.

وقفز سهم “إي.دي.إف” بنسبة 15 % بعدما قالت الحكومة الفرنسية إنها ستعرض 12 يورو للسهم للسيطرة على شركة الكهرباء بالكامل في عرض استحواذ يطلق يدها في إدارة المجموعة وسط تعاملها مع أزمة الطاقة في أوروبا.

وارتفع سهم نوفارتس للأدوية 0.2 % وزاد سهم وايز لتحويل الأموال المدرجة في لندن 11.2 بالمئة بعد إعلانهما نتائج أعمال جيدة.