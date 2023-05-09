الأسهم الأوروبية تهبط الثلاثاء مع تراجع سهم «إس.بي.بي» السويدية

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء وتصدر سهم إس.بي.بي السويدية الخاسرين بعدما أجلت الشركة توزيعات الأرباح، بينما استمر حذر المستثمرين قبل صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، مع ترقب المستثمرين لبيانات أسعار المستهلكين الأمريكية التي ستصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثا عن إشارات حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة.

وهبط سهم إس.بي.بي 7.7% بعدما قالت الشركة السويدية يوم الإثنين إنها ستؤجل سداد توزيعات الأرباح ولن تطرح حقوق ملكية بقيمة 2.63 مليار كرونة سويدية (259.1 ) مليون دولار بعد أن خفضت ستاندرد آند بورز جلوبال تصنيفها الائتماني.

وحد من الخسائر ارتفاع سهم بنك بانكو بي.بي.إم 4.9% بعدما رفع ثالث أكبر بنك في إيطاليا الأرباح المستهدفة لهذا العام والعام القادم بعد تحقيق أرباح أقوى من المتوقع في الربع الأول.

وارتفع سهم فريزينيوس ميديكال كير 1.4% بعدما أعلنت الشركة الألمانية المتخصصة في الرعاية الصحية عن انخفاض أقل من المتوقع في الدخل التشغيلي المعدل في الربع الأول.