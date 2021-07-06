الأسهم الأوروبية تهبط الثلاثاء مع تحول المستثمرين إلى السندات

تراجعت سوق الأسهم الأوروبية ، الثلاثاء ، نزولا من أعلى مستوياتها في أسبوعين، بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب، مع تحول المستثمرين إلى السندات وسط مخاوف بشأن مخاطر تهدد تعافي النمو الاقتصادي العالمي.

وأغلقت كل البورصات الرئيسية في أوروبا على خسائر بحوالي 1%.

تحول المستثمرين إلى السندات

وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.9%، وسجل المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني أسوا جلسة له في أسبوعين، مع هبوط عوائد السندات في أرجاء منطقة اليورو إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع على الأقل.

وأظهر مسح نشر اليوم أن معنويات المستثمرين الألمان هبطت بأكثر من المتوقع في يوليو، لكنها ما زالت عند مستوى مرتفع جدا بينما أشارت بيانات منفصلة إلى أن طلبيات السلع المصنعة في ألمانيا سجلت في مايو أكبر هبوط منذ موجة الإغلاقات الأولى في 2020 مع تضررها من طلب ضعيف من دول خارج منطقة اليورو.

وصعدت مبيعات التجزئة الشهرية في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات في مايو بعد تراجعها في أبريل.

لكن أسهم شركات التجزئة هبطت بعد مسح أشار إلى تراجع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في يونيو.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.5%

وجاءت أسهم شركات صناعة السيارات ومكوناتها في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشرها 2.9%

وتؤثر مخاوف من اختناقات في سلسلة التوريد على المؤشر منذ أن سجل في أوائل يونيو أعلى مستوياته منذ 2015.

وتراجعت أسهم شركات النفط والغاز الأوروبية 1.8% مع هبوط أسعار النفط بعدما سجلت أعلى مستوياتها في عدة سنوات وسط نزاع داخل مجموعة أوبك+.

وهبطت أسهم كبرى شركات النفط بي.بي ورويال دويتش شل وتوتال بنسب تراوحت بين 2 و 4%.

ويترقب المستثمرون محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي سينشر غدا الأربعاء بينما يبحثون عن إشارات بشأن ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيقلص برنامجه التحفيزي الضخم.

وهبطت أسهم شركة الستوم الفرنسية لتصنيع القطارات بنسبة 8.4% لتصل إلى قاع مؤشر ستوكس 600 بعد أن توقعت سلبية تدفقات السيولة خلال عامها المالي.