بورصة وشركات

الأسهم الأوروبية تهبط الثلاثاء مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية

نزلت أسهم التكنولوجيا 4.8 %
أيمن عزام 9:30 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 9:30 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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هوت الأسهم الأوروبية لأدنى مستوياتها في أسبوع اليوم الثلاثاء، إذ أثر ارتفاع عوائد السندات الحكومية سلبا على أسهم التكنولوجيا عالية النمو، فيما أدت إشارات جديدة على تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى الضغط على معنويات المستثمرين.

ارتفاع عوائد السندات الحكومية


ونزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 2.2 %، في أكبر انخفاض في جلسة واحدة في أكثر من شهرين إذ أشارت قفزة لعوائد الخزانة الأمريكية إلى ان المستثمرين يتأهبون لأسعار فائدة أعلى ومخاطر تضخم دائم.

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ونزلت أسهم التكنولوجيا 4.8 % لتبلغ أدنى مستوياتها في شهرين بعد أن ظلت أسهم الشركات المناظرة في وول ستريت تشهد عمليات بيع.

 وتلك الأسهم شديدة التأثر بوجه خاص بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة إذ أن قيمتها تعتمد بشكل كبير على الأرباح المستقبلية، والتي يتم خفضها بشكل كبير حين ترتفع أسعار الفائدة.


في غضون ذلك، أظهرت بيانات تباطؤ نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية للشهر السادس في أغسطس، في الوقت الذي تصبح فيه أزمة كهرباء تتكشف تهديدا متناميا للإنتاج والأرباح.
وبحسب (رويترز) تراجع المؤشر داكس الألماني 2.1 %، وانخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 2.2 % وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5 %.

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لكن ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت فوق 80 دولارا للبرميل واصل تقديم الدعم لأسهم الطاقة، فيما ارتفع مؤشر النفط والغاز 0.3 % ليبلغ مستويات مرتفعة لم يسجلها منذ فبراير 2020.


وهوى سهم لوجيتك السويسرية لصناعة الملحقات الخاصة بأجهزة الكمبيوتر 7.3 % إذ خفض مورجان ستانلي تصنيف السهم إلى خفض الوزن النسبي في المحفظة.

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وتراجع سهم إيه.إس.إم انترناشونال الهولندية لتوريد أشباه الموصلات 3.8 % على الرغم من أنها رفعت توقعاتها لطلبيات الشراء في الربع الثالث.

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بقلم أيمن عزام

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