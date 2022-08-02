الأسهم الأوروبية تهبط الثلاثاء متأثرة بمخاوف الركود والتوتر الصيني الأمريكي

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية انخفاضا خلال جلسة تداولات الثلاثاء الصباحية بعد أن عززت بيانات مصانع عالمية ضعيفة مخاوف من تباطؤ اقتصادي، في حين ساد التوتر الأسواق قبيل زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المرتقبة لتايوان، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 7:08 بتوقيت جرينتش انخفض المؤشر “ستوكس 600” للأسهم الأوروبية الأوروبية بنسبة 0.6 %.

وذكرت ثلاثة مصادر أن من المتوقع أن تصل بيلوسي إلى تايوان يوم الثلاثاء، وقالت الولايات المتحدة إنها لن ترضخ لترهيب تهديدات الصين بأنها “لن تقف مكتوفة الأيدي” إذا زارت بيلوسي الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها.

وأنهت الأسهم الأوروبية الجلسة السابقة على انخفاض بعد تراجع أسهم الطاقة في أعقاب نزول أسعار الخام بعد بيانات تصنيع ضعيفة من شتى أنحاء الولايات المتحدة وأسيا وأوروبا جددت المخاوف المرتبطة بالطلب.

لكن قطاع الطاقة الأوروبي تلقى دعما من نتائج قوية لشركة “بي.بي” النفطية المدرجة في لندن التي صعد سهمها 3.1 % بعد إعلان الشركة أن أرباحها للربع الثاني فاقت التوقعات.