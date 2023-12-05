الأسهم الأوروبية تهبط الثلاثاء متأثرة بانخفاض أسهم القطاع المالي

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء متأثرة بانخفاض أسهم القطاع المالي بعدما خفضت قطر حصتها في بنك باركليز، فيما يظل المستثمرون في حالة حذر قبيل بيانات اقتصادية مهمة في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % بحلول الساعة 8:12 بتوقيت جرينتش.

ونزل سهم باركليز 3.3 % بعد يوم من تحرك شركة قطر القابضة، أكبر مساهم في البنك، لبيع أسهم بنحو 510 ملايين جنيه إسترليني (644 مليون دولار) من حصتها. وانخفض مؤشر قطاع الخدمات المالية 0.4%.

وكان مؤشر الموارد الأساسية الأكثر تراجعا ونزل 0.7 % متأثرا بانخفاض أسعار المعادن الأساسية.