الأسهم الأوروبية تهبط الثلاثاء بضغط من شركات التبغ

هبطت الأسهم الأوروبية بنسبة 2% في ختام تعاملات الثلاثاء، بعد بلوغها قمم قياسية أمس، إذ ضغطت شركات التبغ على أسهم لندن وتراجعت الكثير من المؤشرات الأقليمية نزولا من قمم ما قبل الجائحة.

تراجع شركات التبغ

وهبطت أسهم شركة التبغ البريطانية الأمريكية وشركة إمبريال براندز بأكثر من 7% بعد أن كشف تقرير أن إدارة بايدن كانت تدرس مطالبة شركات التبغ بخفض مستويات النيكوتين في جميع السجائر المباعة في الولايات المتحدة.

وسجلت شركة التبغ البريطانية الأمريكية أكبر تراجع بالنسبة المئوية لها منذ مارس 2020.

وهبط مؤشر فاينانشال تايمز 100 القيادي بنسبة 2% وسجل أكبر تراجع بالنسبة المئوية خلال شهرين.

وهبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.6%. وهبط مؤشر إيبكس الأسباني بنسبة 2.9% مسجلا أسوأ جلسة له منذ ديسمبر.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأقليمي بنسبة 1.9% مسجلا أكبر تراجع يومي خلال العام الجاري، مما عزز خسائره بعد تراجع افتتاحي شهدته الأسهم الأمريكية.

ومن المتوقع أن تقفز أرباح شركات مؤشر ستوكس 600 بأكثر من 55% في الربع الأول، حسب بيانات ريفنتف. وصدر معظم الدعم من الشركات الصناعية والاستهلاكية الحساسة للدورة الاقتصادية.

وأظهرت أرباح الربع الأول لشركة بي.أم.دبليو الثلاثاء تحقيق تعاف تخطى التوقعات بدعم من ارتفاع الأسعار وقوة الطلب الصيني.

وأنهت جميع المؤشرات الرئيسية في أوروبا الجلسة على تراجع، وهبطت أسهم شركات السفر والترفيه والبنوك والتأمين بعد تحقيقها مكاسب قوية خلال العام الجاري.

وهبطت أسهم شركة أ.أم.اس النمساوية المتخصصة في المجسات بنسبة 13% بعد أن أورد المتعاملون تقرير إعلامي أشار إلى أن الشركة خسرت بعض أعمال شركة أبل.

وهبطت أسهم بنك دانسك بنك بنسبة 7.6% بعد أن تقدمت الولايات المتحدة وصندوق المعاشات الاستثماري الفيدرالي بطلب للحصول على تعويضات من البنك ومديره التنفيذي السابق.

وهبطت أسهم شركة دانون بنسبة 1.8% بعد أن أوردت تراجع بنسبة 3.3% في مبيعات الربع الأول وسط استمرار الإغلاقات العامة وإلحاقها أضرارا بمبيعات الزجاجات المعبأة وأطعمة الأطفال.