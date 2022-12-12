الأسهم الأوروبية تهبط الإثنين وسط ترقب أسعار الفائدة

هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال جلسة تداولات اليوم الاثنين الصباحية وسط ترقب المستثمرين لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المقررة هذا الأسبوع، وتأثر معنوياتهم جراء ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الصين بعد تخفيف القيود، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وانخفض المؤشر “ستوكس 600” لأسهم الشركات الأوروبية 0.4% بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش.

وسجل المؤشر أول انخفاض أسبوعي له يوم الجمعة بعد ارتفاع استمر سبعة أسابيع بفعل المخاوف من ركود عالمي وشيك جراء الزيادات الحادة في أسعار الفائدة ليطغى ذلك على التفاؤل من تخفيف قيود كوفيد-19 الصارمة في الصين.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر بورصة لندن 4.5 % بعد موافقة شركة مايكروسوفت على شراء نحو 4% من حصة الأسهم في مشغل البورصة البريطانية في إطار اتفاق لنقل منصة بياناتها إلى نظام الحوسبة السحابية.

وارتفعت أسهم شركة سانوفي 1.9% بعد إعلانها أمس الأحد إنها لم تعد منخرطة في محادثات لشراء هورايزون ثيرابيوتكس.